12 лет без осмотров: Врачи удалили женщине миому размером с новорождённого

Опухоль весом более трёх килограммов удалили пациентке в Ступинской клинической больнице Московской области. Новообразование полностью заполнило малый таз и нарушило работу соседних органов. Описание случая приводит региональный Минздрав.

Женщина обратилась в гинекологическое отделение из-за хронических запоров и затруднённого мочеиспускания. Во время обследования врачи обнаружили миому, сопоставимую по весу с новорождённым ребёнком. Выяснилось, что пациентка не посещала гинеколога с 2014 года.

Хирурги успешно удалили новообразование. После вмешательства нормальная работа внутренних органов восстановилась. Женщину выписали домой под амбулаторное наблюдение. Её состояние оценивается как удовлетворительное.

Медики напомнили, что регулярные профилактические осмотры помогают обнаруживать заболевания на ранней стадии, пока они не привели к осложнениям.

Ранее мужчина из Подмосковья оказался в больнице после того, как во время ремонта кондиционера случайно выпил химический раствор вместо воды. Спасти пациента удалось также врачам Ступинской клинической больницы.