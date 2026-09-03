Перепутал бутылки во время ремонта: Житель Подмосковья едва не отправился на тот свет после глотка химиката
Врачи Подмосковья спасли мужчину, выпившего химический раствор
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Мужчина из Подмосковья оказался в больнице после того, как во время ремонта кондиционера случайно выпил химический раствор вместо воды. Спасти пациента удалось врачам Ступинской клинической больницы.
По данным регионального Минздрава, мужчина перепутал ёмкости и сделал глоток средства, предназначенного для промывки системы кондиционирования. После этого ему потребовалась срочная медицинская помощь.
У пациента диагностировали химические ожоги, однако признаков сквозных повреждений тканей и некроза врачи не обнаружили. Специалисты провели комплексное лечение, включая промывание желудка через зонд, детоксикацию, противоотёчную и защитную терапию. Благодаря своевременной помощи состояние мужчины удалось стабилизировать.
За четыре дня врачи добились значительного улучшения. Сейчас пациент уже выписан из больницы — ему рекомендовали соблюдать щадящую диету и наблюдаться у специалистов амбулаторно.
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