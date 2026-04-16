Мужчину, выпившего перекись водорода, спасли в больнице Сергиева Посада

В Сергиево-Посадской больнице спасли мужчину, который случайно выпил перекись водорода высокой концентрации. Пострадавший сделал один глоток 33%-й перекиси, обычно используемой для обслуживания бассейнов, и самостоятельно обратился за помощью. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Заведующая хирургическим отделением Светлана Александрова рассказала, что гастроскопия выявила химический ожог пищевода и желудка у пациента. Несколько дней мужчина провёл в реанимации, затем — в хирургическом отделении, где ему провели инфузионную, антисекреторную и антацидную терапию. Когда состояние улучшилось, мужчину выписали.

Ранее пятилетняя девочка получила тяжёлое пищевое отравление после ужина в грузинском ресторане «Джонджоли» в Москве. Девочка попробовала тыквенный суп и немного хачапури, а затем легла спать. Проснувшись утром, она чувствовала себя разбитой, а через несколько часов начались резкая боль в животе, рвота и жидкий стул. Температура поднялась до 39 градусов и не опускалась несколько суток.