Температура под 40 и рвота: Ребёнок чуть не погиб после ужина из «Джонджоли»

Пятилетняя девочка получила тяжёлое пищевое отравление после еды из грузинского ресторана «Джонджоли» в Москве. Об этом рассказала мать ребёнка Екатерина телеграм-каналу SHOT ПРОВЕРКА.

Пятилетней девочке потребовалась скорая помощь после ужина из ресторана «Джонджоли». Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Инцидент случился в последних числах марта. Женщина оформила доставку ужина из точки общепита, что находится на Ленинградском проспекте, 62а.

Пострадавшая от еды из «Джонджоли» пятилетняя москвичка. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Её дочь попробовала тыквенный суп и чуть-чуть хачапури, а затем легла спать. Проснувшись утром, ребёнок чувствовал себя разбитым, а ещё через несколько часов пожаловался на резкую боль в животе, после чего начались рвота и жидкий стул.

Столбик термометра поднялся до 39 градусов и не опускался несколько суток подряд. Взрослые пытались справиться с ситуацией без врачей, однако состояние малышки становилось только хуже — в итоге без скорой помощи не обошлось.

Приехавшие медики обнаружили бактериальное отравление и назначили соответствующую терапию. На данный момент девочке уже легче, но она по-прежнему пьёт прописанные доктором лекарства для нормализации работы кишечника. Екатерина уже обратилась с заявлением в Роспотребнадзор.