40 дней на грани смерти: Российские врачи вытянули тяжелейшего пациента, пережившего 22 операции

Врачи Городской клинической больницы №40 Екатеринбурга спасли 27-летнего Андрея Альфера, который перенёс панкреонекроз с сепсисом, сильным кровотечением и смешанным шоком. Об этом рассказали в уральском Минздраве. Пациент поступил в стационар в феврале 2026 года, а вернулся домой лишь спустя 118 дней. При этом 40 дней он провёл в реанимации.

Мужчине диагностировали острый некротический панкреатит, который, в добавок, осложнялся гнойным воспалением тканей вокруг поджелудочной железы и сальниковой сумки, а также сепсисом. Тяжёлый «букет» болезней стал реакцией организма на инфекцию, нарушившую работу жизненно важных органов.

Состояние усугублялось тромбозом воротной и селезеночных вен и сильной кровопотерей, септическим и геморрагическим шоко. За это время он перенёс 22 операции. Врачам на фоне тяжёлого течения заболевания также приходилось контролировать сахарный диабет мужчины. По словам заведующего отделением гнойной хирургии Кирилла Плаксина, выздоровление мужчины — это результат слаженной, буквально ежедневной работы врачей самого разного профиля.

«Мы последовательно контролировали инфекционный процесс, подбирая антибиотикотерапию, дренировали и санировали очаги, боролись с последствиями кровопотери и поддерживали функции организма в реанимации», — рассказал он.

Сейчас Андрей находится дома, его состоянию ничего не угрожает. Он благодарит врачей и признаётся, что они буквально вернули его с того света.

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