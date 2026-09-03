Врачи Склифа удалили мешочек с гниющей едой у россиянки, из-за которого она не могла есть без боли

Два года 86-летняя пациентка НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского страдала от невыносимой боли. Каждый приём твердой еды или простой жидкости превращался для неё в настоящую пытку.

Врачи помогли пенсионерке, которая два года не могла есть и пить. Фото © Telegram / Склиф

Причиной мучений стал дивертикул пищевода. Это патологическое выпячивание его стенки формировало карман, куда забивалась пища. Мешок растягивался и сдавливал просвет трубки, блокируя прохождение любых продуктов.

Врачи помогли пенсионерке, которая два года не могла есть и пить. Фото © Telegram / Склиф

Обычно подобных возрастных пациентов переводят на питание через гастростому. Однако специалисты торакального отделения Склифа входят в число немногих команд в стране, которые радикально устраняют саму проблему.

Несмотря на преклонные годы, консилиум принял решение о хирургическом вмешательстве. Врачи провели резекцию патологического мешка и выполнили миотомию — рассечение спазмированных волокон для укрепления мышечного корсета.

Восстановление началось стремительно. Уже на следующие сутки женщина смогла самостоятельно пить воду без дискомфорта. Через семь дней она постепенно вернулась к приему мягкой пищи.

Медикам пришлось выждать этот срок неспроста. Ослабленным тканям требовалось время, чтобы восстановить перистальтику и заново научиться правильно сокращаться во время глотания.

Сейчас пенсионерка выписана домой под амбулаторное наблюдение специалистов. В ближайшие дни медики планируют снять временную гастростому. Вскоре участница событий полностью вернется к привычному самостоятельному питанию.

Ранее во Фрязине врачи достали крупного таракана из уха девушки. Самостоятельная попытка промыть слуховой проход водой не помогла: насекомое перестало шевелиться, зато неприятные ощущения усилились. На приёме ЛОР-врач обнаружил причину — глубоко в слуховом проходе находился крупный живой таракан.