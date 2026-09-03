«Фаланги словно исчезли»: Хроническая болезнь почек «укоротила» пальцы у мужчины

46-летний мужчина из Таиланда обратился к врачам из-за необычного изменения пальцев рук — за несколько лет они постепенно укоротились и стали шире, при этом боли он не испытывал. Об уникальном случае рассказывает The New England Journal of Medicine.

Как выяснили специалисты, у пациента произошло разрушение костной ткани концевых фаланг пальцев. Редкое состояние, при котором кости на концах пальцев постепенно рассасываются, называется акроостеолизом. За десять лет до обращения мужчине диагностировали хроническую болезнь почек, связанную с нарушением оттока мочи из-за камней. Однако регулярного наблюдения он не проходил.

При обследовании врачи обнаружили, что все кончики пальцев рук стали короткими и булавовидными. Похожие, но менее выраженные изменения были заметны и на ногах. Рентген показал, что костные участки на концах фаланг практически исчезли. Кроме того, специалисты выявили снижение плотности костей, отложения кальция в сосудах и другие изменения, связанные с тяжёлым нарушением обмена веществ в костной ткани.

Врачи связали развитие акроостеолиза с почечной остеодистрофией и нарушением работы околощитовидных желёз на фоне тяжёлой болезни почек.

Несмотря на диализ и лечение, уровень кальция в крови оставался повышенным. Через три месяца пациенту провели операцию по удалению околощитовидных желёз с последующей пересадкой части ткани.

Спустя полгода после вмешательства показатели гормонов и кальция нормализовались. При этом уже разрушенные участки костей пальцев восстановиться не смогли.

Редкие заболевания костей и конечностей могут долго оставаться незаметными и проявляться уже на стадии серьёзных изменений. Ранее Life.ru рассказывал о случаях, когда необычные симптомы помогали врачам выявить опасные патологии. Так, специалисты объясняли, почему изменения кистей и пальцев могут указывать на редкие заболевания, требующие дополнительного обследования.