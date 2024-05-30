У россиянина нашли неизлечимую болезнь из-за крепко сжатых кулаков Ростовские врачи определили болезнь Штейнерта по рукам и усталости у пациента 30 мая, 09:55 У мужчины нашли редкую болезнь по рукам. Обложка © Freepik / wirestock

В Ростове-на-Дону 46-летний мужчина долгое время жаловался на сильную утомляемость и невозможность быстро разжимать руки. После диагностики врачи нашли у пациента редкое генетическое заболевание. Об этом рассказали в Минздраве региона.

"В результате обследования был зарегистрирован необычный феномен: признаки двух заболеваний — мышечной дистрофии и миотонические разряды. В крови отмечалось резкое повышение креатинфосфокиназы. Сочетание этих признаков позволило заподозрить редкое заболевание — болезнь Штейнерта", — уточнили в ведомстве.

Пациент рассказал, что из-за болезни не может быстро разжать ладонь в случае рукопожатия, всё это сильно мешало его трудовой деятельности. Однако на сегодняшний день медицина не знает лечения от такого заболевания, поэтому врачи дали рекомендации мужчине по ослаблению симптомов и коррекции образа жизни.

Ранее сообщалось об аналогичном случае у жительницы Ростова-на-Дону, которая тоже жаловалась на постоянную усталость. У неё обнаружили смертельную болезнь. Ей поставили диагноз: тромбофилия сложного генеза. Отягчающими факторами врачи сочли генетическую предрасположенность и длительное курение на протяжении 15 лет.

Авторы Татьяна Миссуми