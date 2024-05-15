У россиянки с жалобами на постоянную усталость нашли смертельную болезнь

В Ростове-на-Дону у 46-летней женщины, которая жаловалась на постоянную усталость, обнаружили смертельную болезнь. Подробности истории рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Там отметили, что женщина обратилась к медикам из-за повышенной утомляемости. Она списывала своё неважное состояние на менопаузу, однако в ходе проведённых обследований пациентке был поставлен диагноз: тромбофилия сложного генеза. Это состояние, характеризующееся нарушением системы свёртываемости крови, при котором увеличивается риск развития тромбоза, инфаркта, инсульта и других смертельно опасных недугов. Известно, что родные женщины страдали тромбофилией, это был первый отягчающий фактор. Второй — пациентка курила более 15 лет.

"Женщине дали рекомендации: в первую очередь обязательно отказаться от курения, наблюдаться у терапевта, регулярно мерить давление, ограничить себя в потреблении солёной пищи и соблюдать гипохолестериновую диету. Ей также необходимо избегать ситуаций, которые могут привести к обезвоживанию", — говорится в сообщении ростовского Минздрава.