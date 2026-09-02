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Опубликовано 2 сентября, 13:50

«Что-то двигалось внутри»: Подмосковные врачи вытащили живого таракана из уха девушки

Во Фрязине врачи достали крупного таракана из уха девушки

Обложка © Минздрав Подмосковья

Обложка © Минздрав Подмосковья

Жительница Фрязина обратилась в больницу с сильной болью в ухе и ощущением движения внутри. Причиной неприятных симптомов оказался крупный таракан, который забрался глубоко в слуховой проход.

Как сообщили в Минздраве Московской области, девушка почувствовала проблему утром и попыталась самостоятельно промыть ухо водой. Движение насекомого после этого прекратилось, но боль усилилась. Во время осмотра оториноларинголог обнаружил внутри слухового прохода инородный предмет — живого таракана. Врачи отметили, что извлечь его было непросто.

По словам специалиста Щёлковской больницы Сархана Кичибекова, насекомое нельзя было просто вытащить пинцетом: его тело могло повредиться, а оставшиеся части привести к воспалению.

Медики сначала обездвижили таракана, затем аккуратно извлекли его и провели обработку уха антисептиком. После этого пациентку отпустили домой.

Врачи сообщили, что угрозы для слуха девушки нет. Ей назначили контрольный осмотр через несколько дней.

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А ранее жительница Оренбургской области по возвращении с Сахалина обнаружила у себя в глазу клеща. Паразит застрял между ресницами и уже успел впиться.

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Наталья Демьянова
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