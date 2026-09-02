«Что-то двигалось внутри»: Подмосковные врачи вытащили живого таракана из уха девушки
Во Фрязине врачи достали крупного таракана из уха девушки
Обложка © Минздрав Подмосковья
Жительница Фрязина обратилась в больницу с сильной болью в ухе и ощущением движения внутри. Причиной неприятных симптомов оказался крупный таракан, который забрался глубоко в слуховой проход.
Как сообщили в Минздраве Московской области, девушка почувствовала проблему утром и попыталась самостоятельно промыть ухо водой. Движение насекомого после этого прекратилось, но боль усилилась. Во время осмотра оториноларинголог обнаружил внутри слухового прохода инородный предмет — живого таракана. Врачи отметили, что извлечь его было непросто.
По словам специалиста Щёлковской больницы Сархана Кичибекова, насекомое нельзя было просто вытащить пинцетом: его тело могло повредиться, а оставшиеся части привести к воспалению.
Медики сначала обездвижили таракана, затем аккуратно извлекли его и провели обработку уха антисептиком. После этого пациентку отпустили домой.
Врачи сообщили, что угрозы для слуха девушки нет. Ей назначили контрольный осмотр через несколько дней.
А ранее жительница Оренбургской области по возвращении с Сахалина обнаружила у себя в глазу клеща. Паразит застрял между ресницами и уже успел впиться.
Больше советов врачей, исследований и историй пациентов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.