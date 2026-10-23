Вирусолог назвала отличия гриппа от ОРВИ

Грипп нередко начинается с внезапного ухудшения самочувствия, сильной ломоты в теле и стремительного повышения температуры до 39 градусов. Именно такие признаки помогают отличить заболевание от многих других респираторных инфекций. Об этом РИА «Новости» рассказала вирусолог, доктор медицинских наук Елена Малинникова.

По словам специалиста, одним из первых проявлений инфекции становится выраженная интоксикация организма.

«Это резкая головная боль, боли в суставах, в мышцах, выраженная слабость», — пояснила врач.

При этом температура способна подняться от нормальных значений до 39 градусов буквально за час.

Насморк, болезненные ощущения в горле и кашель зачастую присоединяются позднее, спустя несколько дней после появления первых признаков недуга. Впрочем, респираторные симптомы могут возникать и в начале заболевания, поэтому определить возбудителя исключительно по самочувствию невозможно.

Ещё одну опасность представляет воздействие инфекции на мелкие кровеносные сосуды. По словам Малинниковой, при тяжёлом течении возможны кровоизлияния. Особого внимания требуют пациенты, принимающие препараты для разжижения крови, поскольку у них повышен риск кровотечений.

Вирусолог также предупредила, что неправильное лечение способно обернуться серьёзными осложнениями. При появлении характерных симптомов необходимо обратиться за медицинской помощью.