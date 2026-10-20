Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом в России

Заболеваемость гриппом в России продолжает расти. За минувшую неделю в стране зарегистрировали свыше 635 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре.

Речь идёт о 42-й неделе 2026 года, с 12 по 18 октября. При этом общее число заболевших респираторными инфекциями оказалось ниже показателя предыдущей недели, несмотря на продолжающееся распространение гриппа.

На фоне сезонного подъёма заболеваемости в регионах продолжается прививочная кампания. По данным ведомства, вакцинацию против гриппа уже прошли более 25,7 миллиона россиян.

При этом вакцина от гриппа на сезон 2026–2027 годов получила обновлённый состав. Как объяснял Life.ru иммунолог, специалисты заменили все три компонента препарата с учётом новых вариантов вируса, за распространением которых следят с 2025 года.