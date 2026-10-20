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Регион
Опубликовано 20 октября, 12:54

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом в России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Заболеваемость гриппом в России продолжает расти. За минувшую неделю в стране зарегистрировали свыше 635 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре.

Речь идёт о 42-й неделе 2026 года, с 12 по 18 октября. При этом общее число заболевших респираторными инфекциями оказалось ниже показателя предыдущей недели, несмотря на продолжающееся распространение гриппа.

На фоне сезонного подъёма заболеваемости в регионах продолжается прививочная кампания. По данным ведомства, вакцинацию против гриппа уже прошли более 25,7 миллиона россиян.

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Ранее Life.ru сообщал, что на 41-й неделе в России выявили свыше 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и CoViD-19. Тогда среди циркулирующих возбудителей преобладали риновирусы, на которые приходилось 51,6% выявленных вирусов. Доля вирусов гриппа составляла 1,8%.

При этом вакцина от гриппа на сезон 2026–2027 годов получила обновлённый состав. Как объяснял Life.ru иммунолог, специалисты заменили все три компонента препарата с учётом новых вариантов вируса, за распространением которых следят с 2025 года.

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Николь Вербер
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