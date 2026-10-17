За окном +36, а тело бьёт озноб: Российские туристы лечат грипп вместо отдыха в Дубае

Отдых в солнечном Дубае оборачивается для некоторых российских туристов борьбой с гриппом А. Путешественники жалуются на внезапный жар, сильную ломоту и резкое ухудшение самочувствия. О случаях заражения на популярном курорте сообщает Telegram-канал SHOT.

Среди заболевших оказалась 24-летняя Валерия из Самары, отправившаяся в Эмираты в начале октября. На шестой день отпуска у девушки неожиданно поднялась температура до 38,2 градуса. Жаропонижающие принесли лишь временное облегчение: уже следующим утром лихорадка вернулась, сопровождаясь болью во всём теле. Россиянка обратилась в местную клинику, где ей взяли мазок из носоглотки. Исследование подтвердило наличие вируса гриппа А, после чего пациентке назначили лечение.

По словам медика, в последнее время отдыхающие всё чаще обращаются с похожими жалобами. Недуг затронул и нескольких знакомых Валерии.

Среди возможных факторов, способствующих распространению инфекции, называют постоянное пребывание людей в закрытых пространствах. Пока на улице воздух прогревается до +36 градусов, гостиницы, магазины и общественный транспорт активно охлаждаются кондиционерами. Однако сам по себе перепад температур грипп не вызывает. Заражение происходит преимущественно при контакте с инфицированными людьми через частицы, выделяемые при дыхании, разговоре или кашле.

Ранее Life.ru сообщал о случаях гонконгского гриппа среди российских туристов на Бали. Тогда отдыхающие рассказывали о резком повышении температуры, мучительной головной боли и кашле. Некоторые признавались, что последствия болезни ощущались даже спустя несколько недель.