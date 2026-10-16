Российским туристам дырявят загранпаспорта в Таиланде: когда придётся идти в консульство

Российские туристы жалуются на повреждения загранпаспортов после поездок в Таиланд. По словам отдыхающих, сотрудники аэропортов и отелей прикрепляют к документам квитанции и регистрационные бумаги степлером, оставляя отверстия и надрывы на страницах. О подобных случаях сообщает Mash.

Фото © Mash

Проблемы возникают, когда путешественники пытаются снять скобы или удалить наклейки. На бумаге остаются повреждения, а следы клея могут испортить обложку. Туристы также рассказывают о похожих ситуациях в Грузии.

Фото © Mash

Повреждённый паспорт может вызвать вопросы при прохождении пограничного контроля. Однако сами по себе отверстия или следы клея не означают автоматической недействительности документа: значение имеют характер и степень повреждения. Если испорчены страницы с персональными данными или другие важные элементы, стоит уточнить порядок замены паспорта в консульстве России.

Ещё одна проблема для отдыхающих в Таиланде — высокая влажность. При длительном воздействии сырости бумажные страницы могут деформироваться, обложка — отклеиваться, а нанесённые чернила — повреждаться. Особенно бережного обращения требуют документы старого образца.

Чтобы снизить риск порчи загранпаспорта, туристам советуют хранить его в сухом месте и использовать герметичный пакет. Если сотрудник просит прикрепить к документу квитанцию или другой лист, можно заранее попросить не использовать степлер и не наклеивать бумаги непосредственно на паспорт.

Ранее сообщалось, что с января 2027 года в российских загранпаспортах перестанут указывать сведения о детях и уберут графы «Личный код» и «Учётная запись». Также изменят машиносчитываемый код типа документа по нормам ICAO. Вместо P, D и S появятся обозначения PP (обычный), PD (дипломатический) и PO (служебный).