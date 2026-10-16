Россиянам напомнили о новых правилах въезда в Казахстан: что изменится

С 1 июля 2027 года россиянам для поездок в Казахстан потребуется заранее оформлять электронное разрешение. При этом безвизовый режим и допустимые сроки нахождения в стране останутся прежними. О предстоящих изменениях напомнило посольство России в республике.

Новое требование распространяется на граждан государств Евразийского экономического союза, включая РФ.

«Электронное разрешение выдаётся на срок 180 календарных дней», — уточнили в дипломатическом представительстве.

Россиян призвали заблаговременно учитывать нововведение при организации путешествий. В посольстве подчеркнули, что пересекать казахстанскую границу по-прежнему можно как с внутренним российским паспортом, так и с заграничным. Продолжительность временного пребывания также не пересматривается: гражданам РФ разрешено находиться в соседней стране суммарно до 90 суток за каждые 180 дней. Таким образом, полугодовой период действия электронного документа не даёт права жить в республике все шесть месяцев подряд.

Ранее Life.ru рассказывал о поэтапном внедрении системы электронных разрешений QazETA в Казахстане. Первые изменения начнут действовать на отдельных пограничных пунктах уже с ноября 2026 года, однако до июля 2027-го отсутствие документа не станет основанием для отказа во въезде.