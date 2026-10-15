Визы, деньги и трансляции: В ЕС хотят усилить давление на спортсменов РФ

В Евросоюзе обсуждают новые меры, которые могут осложнить российским спортсменам возвращение на международные соревнования. Среди рассматриваемых вариантов — визовые ограничения, санкции против атлетов и финансовое давление на спортивные федерации, пишет Politico со ссылкой на документ Европейской службы внешних действий.

Один из вариантов предполагает сокращение финансирования международных спортивных организаций из средств ЕС, если они разрешат россиянам выступать под национальными флагом, гимном и другой государственной символикой. Брюссель также рассматривает возможность добиваться от федераций сохранения ограничений для российских официальных лиц.

Отдельное внимание предлагается уделить доходам от крупных соревнований. Чиновники хотят изучить, куда направляются средства от продажи телевизионных прав, а также возможность совместного давления на вещателей и спонсоров турниров, которые допускают российских спортсменов под национальной символикой.

Среди других обсуждаемых мер — ограничения на выдачу виз российским атлетам, выступающим под флагом страны, и возможные санкции. Евросоюз также может попытаться привлечь к общей позиции Великобританию, Норвегию и Швейцарию.

Обсуждение активизировалось после постепенного смягчения международными спортивными организациями ограничений для россиян. 12 октября глава европейской дипломатии Кая Каллас подтвердила, что министры иностранных дел стран ЕС обсуждали способы не допустить возвращения российских и белорусских спортсменов на международные турниры. По её словам, Европейская служба внешних действий совместно с Еврокомиссией подготовит соответствующие предложения.

Летом девять стран ЕС — Дания, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния и Швеция — уже призывали Брюссель прекратить финансирование спортивных организаций, которые возвращают российских и белорусских атлетов. Речь шла в том числе о средствах европейских программ для международных федераций.

На этом фоне российские спортсмены продолжают сталкиваться с визовыми ограничениями. Ранее Нидерланды отказали во въезде олимпийским чемпионкам по спортивной гимнастике Ангелине Мельниковой и Виктории Листуновой, а также Анне Калмыковой перед чемпионатом мира в Роттердаме. World Gymnastics выразила сожаление, но подчеркнула, что выдача виз находится исключительно в компетенции властей принимающей страны.

При этом часть российской команды документы получила: визы одобрили в том числе Мухаммаджону Якубову и Злате Осокиной. Чемпионат мира в Роттердаме пройдёт с 17 по 25 октября и имеет значение для отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.