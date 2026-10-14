Без визы, но с разрешением: Казахстан изменит правила въезда для россиян

С 1 июля 2027 года россиянам для поездок в Казахстан потребуется заранее оформлять электронное разрешение на въезд. Без этого документа пересечь границу будет невозможно, следует из постановления правительства республики от 10 октября № 890, опубликованного в официальной базе нормативных правовых актов.

Новое требование распространяется на граждан государств Евразийского экономического союза, включая Россию, Белоруссию, Армению и Киргизию, а также других стран с безвизовым режимом. При этом оформлять разрешение можно будет бесплатно: установленная правительством стоимость составляет ноль тенге.

Заявку необходимо подавать через цифровую платформу не позднее чем за 72 часа до предполагаемой поездки. Сам документ будет действовать 180 дней и позволит совершать многократные поездки. Однако срок разрешённого пребывания в республике останется прежним.

Новые правила начнут вводить поэтапно. С 1 ноября 2026 года система заработает в международном аэропорту Актау и на отдельных автомобильных пунктах пропуска. С 1 января 2027-го её распространят на аэропорты Астаны и Алма-Аты, а с 1 марта — на все остальные пограничные переходы.

До 1 июля 2027 года отсутствие электронного разрешения не станет причиной отказа во въезде. Путешественников будут лишь предупреждать о необходимости заранее оформлять документ. Само постановление вступает в силу 24 октября 2026 года.

При этом предусмотрены исключения. Получать разрешение не придётся россиянам младше 16 и старше 65 лет, дальнобойщикам, водителям международных автобусов, дипломатам и обладателям вида на жительство в Казахстане. От требования также освободят членов экипажей самолётов и судов, поездных бригад и транзитных пассажиров, не проходящих пограничный контроль.

Аналогичные правила начнут действовать для граждан США, Великобритании, Евросоюза, Японии, Южной Кореи, Австралии, ОАЭ и других государств, которым разрешено посещать Казахстан без визы. Для краткосрочных поездок визовый режим не вводится, однако предварительное электронное разрешение станет обязательным.

Ранее Life.ru сообщал о разъяснениях МИД России по поводу возможного платного въезда в Казахстан. Директор третьего департамента стран СНГ тогда заявил, что Москва не получала официальных уведомлений от Астаны о введении платы за электронные разрешения. В то время система QazETA работала в тестовом режиме, а её использование носило рекомендательный характер. Российские дипломаты также не располагали подтверждённой информацией об утверждении стоимости документа.