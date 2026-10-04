Платный въезд в Казахстан? В МИД РФ рассказали, что известно о новых правилах

Казахстан пока официально не уведомлял Россию о планах сделать электронное разрешение QazETA платным для российских граждан. Информации о принятом решении по стоимости документа у Москвы также нет. Об этом РИА «Новости» рассказал директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник.

«На этот счёт никаких уведомлений от наших казахстанских партнёров не получали, равно как и не видели пока официальных заявлений по этому поводу», — заявил дипломат.

Сейчас QazETA действует в пилотном режиме. Электронное разрешение ETA предназначено для граждан стран с безвизовым режимом, включая россиян. На тестовом этапе его оформление носит рекомендательный характер.

Заявку необходимо подавать через мобильное приложение не позднее чем за 72 часа до поездки. Срок действия разрешения составляет 180 дней, однако сам документ не гарантирует пересечение границы — окончательное решение остаётся за пограничной службой Казахстана.

Обязательное использование системы планируют вводить поэтапно. Ранее сообщалось, что с 1 ноября требование может затронуть пассажиров международных авиарейсов, а с 30 ноября — въезжающих через автомобильные пункты пропуска на границе со странами ЕАЭС.

Ранее Life.ru сообщал о планах Казахстана ввести электронное разрешение на въезд для россиян. Тогда речь шла об обязательном оформлении ETA для иностранцев из безвизовых стран после завершения пилотного этапа.