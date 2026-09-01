Для въезда в Казахстан россиянам потребуется электронное разрешение

С 1 ноября 2026 года правила въезда в Казахстан меняются для всех иностранцев, имеющих право на безвизовое посещение республики. Информацию об этом подтвердили в QazETA, цифровой платформе, ответственной за выдачу разрешений.

Для пересечения границы теперь нужно будет заранее получить документ под названием ETA (электронное разрешение на въезд). Это требование в равной степени касается и граждан Российской Федерации, и жителей других государств с безвизовым режимом.

Соответствующие поправки в миграционное законодательство были утверждены президентом Касым-Жомартом Токаевым еще 24 июня. До конца октября система работает в тестовом формате, поэтому отсутствие разрешения в базе данных пока не является поводом для отказа во въезде.

График ввода обязательной проверки будет поэтапным. С начала ноября нововведение заработает для пассажиров международных авиарейсов. С середины месяца документ начнут спрашивать у автомобилистов на границах со странами вне ЕАЭС, а с 30 ноября — на погранпереходах с государствами Евразийского союза.

Для железнодорожного транспорта и морских портов новые правила вступят в силу 15 декабря. После этой даты практически все способы попасть в страну будут охвачены системой контроля.

Оформленное разрешение будет многократным. Оно действует 180 дней, в течение которых иностранец может неограниченное количество раз въезжать на территорию Казахстана и покидать ее.

Напомним, ранее МВД Казахстана предложило сделать электронное разрешение на въезд платным. В ведомстве пояснили, что полученные средства планируется направить на развитие цифровых сервисов, модернизацию инфраструктуры и обеспечение защиты персональных данных.