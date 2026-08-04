Без билета не пустят: Казахстан решил ввести платный въезд для иностранцев

МВД Казахстана предложило ввести для иностранцев платное электронное разрешение на въезд. Документ опубликован на портале «Открытые НПА» и пока находится на стадии общественного обсуждения. Свои предложения и замечания можно оставить до 17 августа.

Размер платы за оформление разрешения в проекте не указан. В МВД пояснили, что полученные средства планируется направить на развитие цифровых сервисов, модернизацию инфраструктуры и обеспечение защиты персональных данных.

Ведомство предлагает запускать новую систему постепенно — с августа по декабрь 2026 года. Такой подход, как считают авторы инициативы, позволит подготовить пункты пропуска и избежать сбоев при внедрении. Кроме того, в МВД рассчитывают, что электронные разрешения сделают контроль за перемещением иностранцев по территории Казахстана более оперативным и прозрачным.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать первый цифровой транспортный коридор между Казахстаном и Россией. По словам главы государства, проект может появиться на одном из самых загруженных маршрутов между двумя странами. Токаев выразил уверенность, что внедрение современных цифровых решений поможет сделать перевозки более эффективными.