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Регион
25 июля, 14:07

Токаев предложил запустить цифровой транспортный коридор Казахстан – Россия

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создать первый цифровой транспортный коридор между Казахстаном и Россией на одном из самых загруженных маршрутов. Такое предложение от президента Казахстана прозвучало на форуме межрегионального сотрудничества в Омске.

«Уверен, эффективная цифровая интеграция транспортно-логистических систем двух стран и широкое применение новых технологий позволят нам нарастить объём взаимной торговли, увеличить транзитные потоки, комплексно укрепить экономические связи», — сказал казахстанский политик.

Токаев также напомнил о знаковом событии — в мае, во время официального визита главы РФ Владимира Путина в Казахстан, состоялся первый в истории пробег беспилотных грузовых фур между государствами.

Токаев заявил Путину, что Казахстан всегда считал Россию великой страной
Токаев заявил Путину, что Казахстан всегда считал Россию великой страной

Ранее на форуме в Омске Владимир Путин заявил, что Россия сохраняет статус крупнейшего инвестора в казахстанскую экономику. Токаев уточнил, что общий объем российских капиталовложений превысил $30 млрд. Оба президента подтвердили курс на углубление экономического партнёрства.

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