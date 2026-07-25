Токаев предложил запустить цифровой транспортный коридор Казахстан – Россия

Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создать первый цифровой транспортный коридор между Казахстаном и Россией на одном из самых загруженных маршрутов. Такое предложение от президента Казахстана прозвучало на форуме межрегионального сотрудничества в Омске.

«Уверен, эффективная цифровая интеграция транспортно-логистических систем двух стран и широкое применение новых технологий позволят нам нарастить объём взаимной торговли, увеличить транзитные потоки, комплексно укрепить экономические связи», — сказал казахстанский политик.

Токаев также напомнил о знаковом событии — в мае, во время официального визита главы РФ Владимира Путина в Казахстан, состоялся первый в истории пробег беспилотных грузовых фур между государствами.

Ранее на форуме в Омске Владимир Путин заявил, что Россия сохраняет статус крупнейшего инвестора в казахстанскую экономику. Токаев уточнил, что общий объем российских капиталовложений превысил $30 млрд. Оба президента подтвердили курс на углубление экономического партнёрства.