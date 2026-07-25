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Регион
25 июля, 13:28

Токаев заявил Путину, что Казахстан всегда считал Россию великой страной

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заверил российского коллегу Владимира Путина в том, что в республике всегда считали РФ великой страной. По его словам, ту же линию Астана проводит в политике. Заявление прозвучало в рамках встречи на XXII Форуме межрегионального сотрудничества, который «является тому подтверждением».

«Не сомневайтесь, мы всегда считали и считаем Россию великим государством, как я вам уже сказал, об этом я говорю на всех международных форумах. И привержены стратегическому сотрудничеству с Россией, союзническим отношениям, как бы трудно это ни было», — сказал он.

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Также в ходе встречи Касым-Жомарт Токаев заявил, что получает множественные «сигналы» из Европы и США по поводу конфликта на Украине. Президент Казахстана подчеркнул, что информировал о них Владимира Путина.

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Матвей Константинов
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