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Регион
25 июля, 13:18

Токаев заявил Путину о множественных «сигналах» из Европы и США по Украине

Касым-Жомарт Токаев. Обложка © Life.ru

Касым-Жомарт Токаев. Обложка © Life.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным сообщил о получении сигналов из Европы и США. Они касаются ситуации вокруг украинского конфликта.

«Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов. Я о них вас информировал по телефону... Сигналы, касающиеся нынешнего положения, конфликтной ситуации между Украиной и Россией», — сказал Токаев на встрече в Омске.

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Ранее на форуме в Омске Владимир Путин заявил, что Россия остаётся ведущим инвестором казахстанской экономики. Касым-Жомарт Токаев уточнил, что общий объём российских вложений превысил 30 млрд долларов. Лидеры обсудили дальнейшие планы и подтвердили курс на углубление сотрудничества.

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Александра Мышляева
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