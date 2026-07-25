Токаев заявил Путину о множественных «сигналах» из Европы и США по Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным сообщил о получении сигналов из Европы и США. Они касаются ситуации вокруг украинского конфликта.

«Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов. Я о них вас информировал по телефону... Сигналы, касающиеся нынешнего положения, конфликтной ситуации между Украиной и Россией», — сказал Токаев на встрече в Омске.

Ранее на форуме в Омске Владимир Путин заявил, что Россия остаётся ведущим инвестором казахстанской экономики. Касым-Жомарт Токаев уточнил, что общий объём российских вложений превысил 30 млрд долларов. Лидеры обсудили дальнейшие планы и подтвердили курс на углубление сотрудничества.