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Регион
25 июля, 13:15

Путин: Товарооборот с Казахстаном составил $28 млрд в 2025-м и уже прибавил 4%

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Товарооборот между Россией и Казахстаном продолжает демонстрировать уверенный рост. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером республики Касым-Жомартом Токаевым в Омске, где проходит форум Межрегионального сотрудничества.

По словам российского лидера, по итогам прошлого года объём взаимной торговли приблизился к 28 миллиардам долларов. За первые пять месяцев текущего года показатель прибавил ещё свыше четырёх процентов, согласно данным отечественной статистики.

Путин охарактеризовал такие цифры как хорошую динамику, свидетельствующую о наличии серьёзных перспектив. Он подчеркнул, что задел на будущее формируется в том числе за счёт инвестиций и именно текущие капиталовложения создают условия и показатели для дальнейшего укрепления связей.

Путин назвал отношения с Казахстаном стратегическими не на словах, а на деле
Путин назвал отношения с Казахстаном стратегическими не на словах, а на деле

Также Владимир Путин отметил, что Россия остаётся главным инвестором в казахстанскую экономику. А Касым-Жомарт Токаев уточнил, что совокупный объём российских вложений в республику уже превысил 30 миллиардов долларов.

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Юрий Лысенко
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