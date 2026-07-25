Путин: Товарооборот с Казахстаном составил $28 млрд в 2025-м и уже прибавил 4%
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Товарооборот между Россией и Казахстаном продолжает демонстрировать уверенный рост. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером республики Касым-Жомартом Токаевым в Омске, где проходит форум Межрегионального сотрудничества.
По словам российского лидера, по итогам прошлого года объём взаимной торговли приблизился к 28 миллиардам долларов. За первые пять месяцев текущего года показатель прибавил ещё свыше четырёх процентов, согласно данным отечественной статистики.
Путин охарактеризовал такие цифры как хорошую динамику, свидетельствующую о наличии серьёзных перспектив. Он подчеркнул, что задел на будущее формируется в том числе за счёт инвестиций и именно текущие капиталовложения создают условия и показатели для дальнейшего укрепления связей.
Также Владимир Путин отметил, что Россия остаётся главным инвестором в казахстанскую экономику. А Касым-Жомарт Токаев уточнил, что совокупный объём российских вложений в республику уже превысил 30 миллиардов долларов.
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