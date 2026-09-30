Песков: Россия дорожит стратегическим партнёрством с Казахстаном

Россия дорожит отношениями с Казахстаном и рассматривает их как стратегическое партнёрство, рассчитанное на будущее. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выступление казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева в Германии.

«Мы дорожим нашими отношениями с Казахстаном. Это отношения стратегического партнёрства, нацеленные в будущее и охватывающие очень широкий спектр областей», — сказал представитель Кремля на брифинге.