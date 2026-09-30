Песков: Россия дорожит стратегическим партнёрством с Казахстаном
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Россия дорожит отношениями с Казахстаном и рассматривает их как стратегическое партнёрство, рассчитанное на будущее. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выступление казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева в Германии.
«Мы дорожим нашими отношениями с Казахстаном. Это отношения стратегического партнёрства, нацеленные в будущее и охватывающие очень широкий спектр областей», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Ранее Life.ru рассказывал, что Путин на встрече с Токаевым назвал отношения России и Казахстана «дорогой с двусторонним движением». Тогда российский лидер отметил развитие сотрудничества практически по всем направлениям и рост товарооборота. В мае Путин и Токаев подписали пакет документов, среди которых соглашение об основах стратегического союзничества двух стран. А в июне президенты обсудили по телефону совместные торгово-экономические и энергетические проекты.
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