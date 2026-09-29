Токаев назвал Путина самым подходящим лидером России для Европы и мира

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал президента России Владимира Путина наиболее приемлемой политической фигурой для Центральной Азии, Европы и всего мира. Об этом казахстанский лидер заявил на пресс-конференции в Берлине.

«Президент Путин как государственный деятель, как руководитель России, — наиболее приемлемая политическая фигура, как это ни странно, может быть, для нас звучит, и для Центральной Азии, включая Казахстан и, на мой взгляд, и для Европы, и для всего мира», — сказал Токаев.

Глава Казахстана отметил, что хорошо знает российского президента и высоко оценивает качества, необходимые для управления крупным государством. Он добавил, что у Путина есть понимание стратегических задач, которые стоят перед Россией.

Ранее Касым-Жомарт Токаев охарактеризовал отношения Москвы и Астаны казахской пословицей «Бирлик бар жерде тирлик бар», которую перевёл русской поговоркой «Где лад, там и клад». Он подчеркнул, что Россию и Казахстан связывают прочные узы дружбы, добрососедства и взаимного доверия, а взаимное уважение интересов двух стран позволяет рассчитывать на дальнейшее развитие сотрудничества.