«Где лад, там и клад»: Токаев нашёл народную мудрость для описания отношений с Россией

Во время XXII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Омске президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев процитировал Владимиру Путину народную мудрость, которая, по его мнению, точно описывает связи двух государств.

«Известная казахская пословица гласит: «Бирлик бар жерде тирлик бар». Эту поговорку можно перевести с помощью русской пословицы: «Где лад, там и клад»», — сказал Токаев.

Казахстанский лидер подчеркнул, что две страны связывают прочные узы дружбы, добрососедства и взаимного доверия. По его словам, опираясь на поддержку и уважение к интересам друг друга, Москва и Астана смогут добиться новых достижений ради прогресса и роста благополучия своих народов.

Ранее Токаев заверил Путина, что в республике всегда воспринимали Россию как великую страну. Он отметил, что Астана придерживается той же линии в политике и остаётся приверженной союзническим отношениям с Москвой, каким бы сложным ни было положение.