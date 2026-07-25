Токаев: В отношениях между Казахстаном и Россией нет нерешаемых вопросов
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
В отношениях между Казахстаном и РФ нет нерешаемых вопросов, заявил президент центральноазиатской республики Касым-Жомарт Токаев.
«Подчеркну — между нашими странами нет никаких нерешаемых или нерешенных вопросов, мы искренне желаем и готовы идти навстречу друг другу», — сказал Токаев на XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
Казахстанский лидер также поблагодарил президента России за высокий уровень организации форума и гостеприимство. Токаев убеждён, что достигнутые в ходе мероприятия договорённости содействуют укреплению партнёрства между нашими странами.
Также в ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев объявил о новых горизонтах для совместного будущего. По его словам, многогранное сотрудничество Москвы и Астаны отличается сочетанием преемственности и динамики.
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