Токаев: В отношениях между Казахстаном и Россией нет нерешаемых вопросов

В отношениях между Казахстаном и РФ нет нерешаемых вопросов, заявил президент центральноазиатской республики Касым-Жомарт Токаев.

«Подчеркну — между нашими странами нет никаких нерешаемых или нерешенных вопросов, мы искренне желаем и готовы идти навстречу друг другу», — сказал Токаев на XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.

Казахстанский лидер также поблагодарил президента России за высокий уровень организации форума и гостеприимство. Токаев убеждён, что достигнутые в ходе мероприятия договорённости содействуют укреплению партнёрства между нашими странами.

Также в ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев объявил о новых горизонтах для совместного будущего. По его словам, многогранное сотрудничество Москвы и Астаны отличается сочетанием преемственности и динамики.