Токаев объявил о новых горизонтах совместного будущего Казахстана и России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Форуме межрегионального сотрудничества в Омске заявил, что Казахстан и Россия, сохраняя уважение к общему прошлому, открывают новые горизонты для совместного будущего. Он подчеркнул, что многогранное сотрудничество двух стран отличается сочетанием преемственности и динамики.

«Казахстан нацелен на развитие созидательного, стратегического партнёрства с великим государством Россия», — указал глава республики. Он также отметил, что сила отношений двух стран заключается в доверительном диалоге на высшем уровне, который подкрепляется активными контактами регионов, деловых кругов, научного и культурного сообществ, а главное — дружбой миллионов людей.

Токаев выразил уверенность, что совместная работа по развитию транспортно-логистической экосистемы и другим направлениям принесёт плоды. Форум в Омске посвящён вопросам взаимодействия в этой сфере.

Ранее Касым-Жомарт Токаев предложил создать первый цифровой транспортный коридор между Казахстаном и Россией на одном из самых загруженных маршрутов, заявив, что цифровая интеграция и новые технологии позволят нарастить торговлю, транзитные потоки и укрепить экономические связи. Он также напомнил, что в мае во время визита Владимира Путина в Казахстан состоялся первый пробег беспилотных грузовых фур между двумя странами.