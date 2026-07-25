Программа «500+»: Токаев предложил способ увеличить турпоток с Россией

Между Астаной и приграничными российскими городами могут постепенно запустить прямые авиарейсы. С такой инициативой выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.

Речь идёт о совместной программе, которую предлагается назвать «500+». По задумке, она будет развивать транспортную доступность приграничных регионов. Рейсы планируется открывать поэтапно — из столицы Казахстана в те города России у границы, где живёт больше 500 тысяч человек.

«Реализация программы создаст благоприятные условия для роста взаимного туристического потока»,— заключил он.

Напомним, Токаев прибыл в Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества между двумя странами. В аэропорту его встретили заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, губернатор Омской области Виталий Хоценко и другие официальные лица. Форум стал главной площадкой для обсуждения торгово-экономических и инвестиционных вопросов.