Токаев прибыл в Омск на Форум межрегионального сотрудничества с Россией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества между республикой и Россией. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В аэропорту Токаева встретили заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, губернатор Омской области Виталий Хоценко и другие официальные лица.

Форум является ключевой площадкой для обсуждения вопросов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран. В программе — пленарные заседания, подписание соглашений и встречи на высшем уровне. Детали повестки не раскрываются. Ожидается, что стороны обсудят совместные проекты в промышленности, сельском хозяйстве и логистике.

Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Омск после визита в Иркутск, где вместе с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым примет участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества, посвящённом формированию глобальной логистической экосистемы и новым направлениям взаимодействия двух стран. В Кремле подтвердили, что форум пройдёт 25 июля, а перед пленарным заседанием главы государств проведут отдельные переговоры. В ходе встречи планируется обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений и развитие совместных проектов.