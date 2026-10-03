Чемодан есть, загранника нет: МВД назвало шесть доступных россиянам стран

Россиянам для поездки в шесть стран необязательно иметь при себе загранпаспорт — границу разрешается пересечь по внутреннему российскому документу. В МВД перечислили такие направления в материалах, с которыми ознакомился ТАСС.

«В Армению, Абхазию, Белоруссию, Киргизию, Казахстан и Южную Осетию можно въехать по внутрироссийскому паспорту», — говорится в материалах ведомства.

При этом у отдельных направлений есть свои условия. В частности, в Армению по российскому внутреннему паспорту можно прилететь через международные аэропорты. Для пересечения сухопутной границы понадобится загранпаспорт. Life.ru ранее подробно разбирал правила въезда без загранпаспорта для разных стран.

Для остальных зарубежных поездок основным документом остаётся загранпаспорт. Перед путешествием в МВД советуют убедиться, что срок его действия не истёк, а внутри остались чистые страницы для виз и пограничных штампов. Требования отличаются в зависимости от страны: некоторые государства требуют, чтобы документ оставался действительным ещё три-шесть месяцев после въезда.

Отдельные правила с 20 января 2026 года действуют для детей младше 14 лет. Для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию им теперь необходимо оформлять загранпаспорт: свидетельства о рождении для выезда в эти страны уже недостаточно.

Ранее Life.ru рассказывал, что россиянам доступны сразу два вида загранпаспортов — пятилетний обычный и десятилетний биометрический. Причём гражданин может одновременно иметь два загранпаспорта, однако второй документ обязательно должен быть биометрическим. Такой вариант может пригодиться тем, кто часто путешествует или одновременно оформляет визы разных государств.