С 2027 года в загранпаспорта россиян перестанут вносить данные о детях

С января 2027 года в российских заграничных паспортах изменятся правила оформления. В документы больше не будут добавлять сведения о детях, а некоторые графы полностью уберут из бланков. Об этом сообщили в миграционной службе МВД России.

Согласно новым правилам, из документов исчезнут графы «Личный код» и «Учётная запись». В ведомстве пояснили, что эти разделы больше не нужны в действующей системе правового регулирования. Кроме того, будет изменён машиносчитываемый код, который указывает тип документа. Нововведение связано с международными нормами, утверждёнными Международной организацией гражданской авиации.

Теперь в коде появятся дополнительные латинские обозначения: PP будет использоваться для обычного загранпаспорта гражданина, PD — для дипломатического документа, а PO — для служебного паспорта. Ранее применялись обозначения P, D и S соответственно.

«Также с января 2027 года в заграничные паспорта перестанут вписывать данные о детях», — говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что это связано с федеральным законом, принятым в апреле 2026 года, который отменил госпошлину за внесение записей о детях в такие документы.

В ведомстве отметили, что решение также связано с защитой права россиян на свободное передвижение. Причиной стали случаи, когда несовершеннолетним гражданам России отказывали во въезде в некоторые европейские страны из-за отсутствия собственного загранпаспорта, несмотря на наличие информации о ребёнке в документе родителя. При этом ранее оформленные загранпаспорта с отметками о детях не потеряют силу. Такие документы будут действовать до окончания установленного срока.

Ранее сообщалось, что жительница Ростова-на-Дону добилась компенсации от МВД после срыва части отпуска в ОАЭ из-за ошибки в загранпаспорте. Женщина потребовала возместить расходы, которые возникли после того, как её не выпустили за границу.