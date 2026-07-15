Всего лишь одна опечатка: Россиянка отсудила у МВД 300 тысяч за сорванный отпуск в Дубае

Жительница Ростова-на-Дону отсудила у МВД более 300 тысяч рублей за отпуск в Дубае, сорванный из-за ошибки в загранпаспорте. Подробности этого дела приводит портал TourDom.

Проблемы начались осенью 2024 года. Женщина получила новый биометрический паспорт и несколько месяцев успешно им пользовалась. 26 октября она вместе с несовершеннолетним сыном собиралась вылететь в ОАЭ, однако на пограничном контроле в аэропорту Внуково документ признали недействительным и изъяли. Выяснилось, что в отчестве не хватало одной буквы: вместо «Сергеевна» было напечатано «Сергевна». В выезде за рубеж туристке отказали.

Чтобы спасти поездку, она в срочном порядке оформила новый паспорт и спустя три дня, 29 октября, всё же вылетела в Эмираты. Однако отпуск оказался короче, а часть расходов вернуть не удалось. Тогда женщина обратилась в суд с требованием компенсировать стоимость авиа- и железнодорожных билетов, потерянные дни в отеле, моральный вред и судебные издержки. Общая сумма иска превышала 560 тысяч рублей.

Первая инстанция удовлетворила требования лишь частично, присудив деньги за перелёт в одну сторону и небольшую компенсацию морального вреда. Но апелляционный суд встал на сторону пострадавшей более решительно. Служители Фемиды указали, что первопричиной срыва поездки стала ошибка сотрудников миграционного подразделения. Кроме того, коллегия согласилась с доводом о потере обратных билетов, поскольку действовавшие тогда правила авиакомпаний подразумевали автоматическое аннулирование всего заказа при неявке на первый рейс.

В итоге с казны Российской Федерации в лице Управления МВД по Ростову-на-Дону было взыскано 174,6 тысячи рублей за авиаперевозку, 83,1 тысячи за железнодорожные билеты, 10 тысяч в счёт компенсации морального вреда, 30 тысяч на оплату услуг представителя и 4 тысячи госпошлины. Итоговая сумма превысила 300 тысяч рублей. При этом возмещать расходы за неиспользованные ночи в дубайском отеле апелляционная инстанция отказалась, поскольку в ходе разбирательства выяснилось, что номер фактически был использован по назначению.

Ранее рейс KC205 авиакомпании Air Astana, следовавший по маршруту Астана – Дубай, развернулся в воздухе и вернулся в аэропорт отправления. Причиной названо ухудшение обстановки на Ближнем Востоке. Самолёт вылетел из казахстанской столицы 12 июля в 07:10 по местному времени. Перевозчик также отменил утренний рейс KC897 из Алма-Аты в Дубай, который должен был отправиться в 08:50.