Развернули в воздухе: Самолёт с туристами не долетел до Дубая из-за эскалации

Самолёт Air Astana, летевший из Астаны в Дубай, вернулся в аэропорт вылета из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Борт KC205 поднялся в воздух 12 июля в 07:10.

Кроме того, перевозчик отменил рейс KC897 из Алма-Аты в Дубай. Его вылет был запланирован на 08:50. В авиакомпании предупредили, что расписание может вновь измениться. О дальнейших решениях пассажирам пообещали сообщить дополнительно.

Ранее Министерство обороны ОАЭ заявило о перехвате иранских ракет и беспилотников. Ракетные атаки также были отражены над Катаром и Бахрейном. КСИР нанёс удары по 85 военным объектам США. Мощные взрывы прогремели в районе штаб-квартиры 5-го флота ВМС США в Бахрейне, после чего там вспыхнул пожар.