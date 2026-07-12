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12 июля, 06:33

Развернули в воздухе: Самолёт с туристами не долетел до Дубая из-за эскалации

Рейс Астана — Дубай развернули в воздухе из-за эскалации на Ближнем Востоке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skycolors

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skycolors

Самолёт Air Astana, летевший из Астаны в Дубай, вернулся в аэропорт вылета из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Борт KC205 поднялся в воздух 12 июля в 07:10.

Кроме того, перевозчик отменил рейс KC897 из Алма-Аты в Дубай. Его вылет был запланирован на 08:50. В авиакомпании предупредили, что расписание может вновь измениться. О дальнейших решениях пассажирам пообещали сообщить дополнительно.

Ранее Министерство обороны ОАЭ заявило о перехвате иранских ракет и беспилотников. Ракетные атаки также были отражены над Катаром и Бахрейном. КСИР нанёс удары по 85 военным объектам США. Мощные взрывы прогремели в районе штаб-квартиры 5-го флота ВМС США в Бахрейне, после чего там вспыхнул пожар.

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Андрей Бражников
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