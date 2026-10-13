В России за неделю выявили более 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и CoViD-19

В России за последнюю неделю зарегистрировали свыше 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и CoViD-19. Это немного меньше, чем неделей ранее, сообщили в Роспотребнадзоре.

Среди циркулирующих сейчас возбудителей чаще всего выявляют риновирусы — на них приходится 51,6% случаев. Доля парагриппа составляет 16,3%, вирусов гриппа — 1,8%. Также в стране фиксируют свиной грипп, а также грипп типов B и C.

В Роспотребнадзоре напомнили о сезонном росте респираторных инфекций и призвали соблюдать меры профилактики. Россиянам рекомендуют по возможности избегать мест массового скопления людей, ограничивать контакты при появлении симптомов, регулярно проветривать помещения и чаще мыть руки.

При первых признаках заболевания в ведомстве советуют оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.

С начала осени в России традиционно растёт число респираторных инфекций, чему способствует возвращение людей в школы, вузы и офисы после отпускного сезона, а также более длительное пребывание в закрытых помещениях. При этом структура заболеваемости может меняться от недели к неделе: одновременно циркулируют разные возбудители ОРВИ, включая риновирусы, парагрипп и вирусы гриппа. В Роспотребнадзоре отмечают, что снизить риск заражения помогают базовые меры профилактики — проветривание помещений, гигиена рук, сокращение контактов при плохом самочувствии и отказ от посещения людных мест при появлении симптомов.

Ранее врач заявил, что CoViD-19 останется, но переносить его будут легче. По словам специалиста, коронавирус продолжает мутировать и становиться более заразным, однако одновременно вырос уровень популяционного иммунитета.