Ковид никуда не уйдёт: Доктор Мясников рассказал, как теперь будет протекать инфекция

CoViD-19 останется с человечеством, однако большинство заболевших будут переносить инфекцию легче, чем в первые годы пандемии. Такое мнение высказал врач-кардиолог Александр Мясников в беседе с ИС «Вести».

По словам специалиста, коронавирус продолжает мутировать и становиться более заразным, однако одновременно вырос уровень популяционного иммунитета. Именно поэтому у большинства людей заболевание теперь протекает легче.

«С CoViD произошло то, что, в общем-то, мы говорили, предрекали ещё в самом начале: что он будет мутировать, что он будет идти в сторону большей заразности, охватывать всё больше людей и будет меньшей тяжести, потому что будет распространяться иммунитет. Мы будем болеть легко. Что, собственно, и происходит в большинстве случаев», — отметил Мясников.

Коронавирус при этом продолжает циркулировать и образовывать новые варианты. Один из распространённых вариантов — XFG, известный как «Стратус». Life.ru подробно рассказывал о его симптомах, особенностях течения и профилактике. По данным ВОЗ, XFG в августе оставался самым распространённым вариантом SARS-CoV-2 в мире, при этом свидетельств его большей опасности по сравнению с другими циркулирующими линиями нет.

Мясников подчеркнул, что лёгкое течение характерно не для всех. Инфекция по-прежнему может представлять серьёзную угрозу для пожилых, ослабленных пациентов и людей с хроническими заболеваниями. ВОЗ также относит к группе повышенного риска тяжёлого CoViD-19 людей с выраженным иммунодефицитом и сопутствующими заболеваниями.

На фоне осеннего сезона респираторных инфекций заболеваемость в России вновь растёт. В конце сентября Роспотребнадзор зафиксировал 734 тысячи случаев ОРВИ, гриппа и CoViD-19 за неделю, что на 33,8% превышало показатель предыдущей недели.