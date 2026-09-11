«Ситуация рутинная»: АТОР опровергла вспышку ковида среди россиян в Таиланде

Ассоциация туроператоров России (АТОР) опровергла информацию о том, что россияне на Пхукете массово жалуются на высокую температуру, сильную головную боль и ломоту в теле из-за роста заболеваемости ковидом в Таиланде. На данный момент страховые компании не фиксируют всплеска обращений.

«Ситуация с заболеваемостью в Таиланде рутинная: сезонный рост респираторных инфекций в дождливый период, знакомый штамм, низкая летальность. <...> По данным крупнейших страховых компаний, всплеска обращений туристов к врачам по страховым полисам в Таиланде с ковидом нет», — говорится в сообщении.

С 1 января по 31 августа 2026 года в стране зарегистрировали всего 99 691 случай ковида при летальности 15 случаев — это 0,02% от общего числа заболевших. Для сравнения, в 2025 году было зафиксировано 614 601 случай с летальностью 0,04%, в 2024-м — 777 730 случаев с летальностью 0,03%.