«Ситуация рутинная»: АТОР опровергла вспышку ковида среди россиян в Таиланде
АТОР: Всплеска обращений россиян из-за заболевания ковидом в Таиланде нет
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Ассоциация туроператоров России (АТОР) опровергла информацию о том, что россияне на Пхукете массово жалуются на высокую температуру, сильную головную боль и ломоту в теле из-за роста заболеваемости ковидом в Таиланде. На данный момент страховые компании не фиксируют всплеска обращений.
«Ситуация с заболеваемостью в Таиланде рутинная: сезонный рост респираторных инфекций в дождливый период, знакомый штамм, низкая летальность. <...> По данным крупнейших страховых компаний, всплеска обращений туристов к врачам по страховым полисам в Таиланде с ковидом нет», — говорится в сообщении.
С 1 января по 31 августа 2026 года в стране зарегистрировали всего 99 691 случай ковида при летальности 15 случаев — это 0,02% от общего числа заболевших. Для сравнения, в 2025 году было зафиксировано 614 601 случай с летальностью 0,04%, в 2024-м — 777 730 случаев с летальностью 0,03%.
Ранее Life.ru рассказывал, что российские туристы и живущие на Пхукете соотечественники массово жаловались на высокую температуру, сильную головную боль и ломоту в теле на фоне роста заболеваемости COVID-19 в Таиланде. Некоторые путешественники вместо пляжа проводили по несколько дней в постели. Официальная статистика подтверждала рост: по состоянию на 31 августа Пхукет занимал третье место среди провинций страны по уровню заболеваемости.
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