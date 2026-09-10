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Регион
Опубликовано 10 сентября, 13:13

Россияне на Пхукете массово жалуются на вспышку ковида

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / monticello

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / monticello

Российские туристы и живущие на Пхукете соотечественники массово жалуются на высокую температуру, сильную головную боль и ломоту в теле на фоне роста заболеваемости COVID-19 в Таиланде. Некоторые путешественники вместо пляжа проводят по несколько дней в постели.

Житель Санкт-Петербурга Ибрагим рассказал, что в его компании заболели сразу пять человек. По его словам, особенно тяжело состояние переносится ночью: температура сопровождается сильным жаром и обильным потоотделением, сообщает Telegram-канал Baza.

Рост числа заболевших подтверждают и официальные данные Таиланда. По состоянию на 31 августа Пхукет занимал третье место среди провинций страны по уровню заболеваемости COVID-19 — 514,85 случая на 100 тысяч жителей. Выше показатели были только в Бангкоке и Чонбури.

При этом тайский Департамент по контролю заболеваний подчёркивает, что большинство случаев сейчас протекают относительно легко, а признаков того, что циркулирующие варианты коронавируса стали вызывать более тяжёлую болезнь, нет.

Власти Таиланда рекомендуют заболевшим оставаться дома и сократить близкие контакты. При необходимости находиться среди людей следует использовать маску, особенно рядом с пожилыми, людьми с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Россиянка впала в кому на Пхукете, но больница не отпускает её до оплаты лечения
Россиянка впала в кому на Пхукете, но больница не отпускает её до оплаты лечения

Ранее Life.ru рассказывал, что россиянка больше месяца не может избавиться от зудящей сыпи, появившейся после укусов насекомых на Пхукете. Она обратилась к врачам, сдала анализы и получила диагноз «инсектный дерматит» — воспалительная реакция кожи на укусы насекомых.

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Александра Вишнякова
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