Россияне на Пхукете массово жалуются на вспышку ковида

Российские туристы и живущие на Пхукете соотечественники массово жалуются на высокую температуру, сильную головную боль и ломоту в теле на фоне роста заболеваемости COVID-19 в Таиланде. Некоторые путешественники вместо пляжа проводят по несколько дней в постели.

Житель Санкт-Петербурга Ибрагим рассказал, что в его компании заболели сразу пять человек. По его словам, особенно тяжело состояние переносится ночью: температура сопровождается сильным жаром и обильным потоотделением, сообщает Telegram-канал Baza.

Рост числа заболевших подтверждают и официальные данные Таиланда. По состоянию на 31 августа Пхукет занимал третье место среди провинций страны по уровню заболеваемости COVID-19 — 514,85 случая на 100 тысяч жителей. Выше показатели были только в Бангкоке и Чонбури.

При этом тайский Департамент по контролю заболеваний подчёркивает, что большинство случаев сейчас протекают относительно легко, а признаков того, что циркулирующие варианты коронавируса стали вызывать более тяжёлую болезнь, нет.

Власти Таиланда рекомендуют заболевшим оставаться дома и сократить близкие контакты. При необходимости находиться среди людей следует использовать маску, особенно рядом с пожилыми, людьми с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Ранее Life.ru рассказывал, что россиянка больше месяца не может избавиться от зудящей сыпи, появившейся после укусов насекомых на Пхукете. Она обратилась к врачам, сдала анализы и получила диагноз «инсектный дерматит» — воспалительная реакция кожи на укусы насекомых.