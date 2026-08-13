Из Таиланда с любовью: Россиянка уже месяц не может оправиться после нападения песчаных блох на Пхукете

Россиянка больше месяца не может избавиться от зудящей сыпи, появившейся после укусов насекомых на Пхукете. О последствиях отдыха туристка Наталья рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ.

Девушка провела десять дней в районе пляжа Най-Янг. В последний день отпуска её, предположительно, искусали песчаные блохи: руки и ноги покрылись твёрдыми красными бугорками, которые сильно чесались.

Последствия отдыха на пляжах Пхукета. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Наталья вернулась в Россию 6 июля, однако воспаление не исчезло. Она обратилась к врачам, сдала анализы и получила диагноз «инсектный дерматит» — воспалительная реакция кожи на укусы насекомых.

Туристке назначили антигистаминные препараты, мази и противоаллергические уколы. После инъекций высыпания становятся менее заметными, но через некоторое время возвращаются. Если сначала больше всего следов было на ногах, то теперь они сохраняются преимущественно на руках.

Врачи предполагают, что затяжную реакцию могла вызвать слюна насекомых. Специального средства против таких укусов нет, поэтому Наталья продолжает симптоматическое лечение.

Ранее Life.ru рассказывал о другой россиянке, пострадавшей от опасного обитателя Пхукета. Туристку ужалила кубомедуза, после чего у неё появились сильный зуд, отёки и характерные следы на коже. Симптомы сохранились и после возвращения домой: женщине потребовалось лечение в НИИ Склифосовского, где ей назначили антибиотики, противоаллергические капельницы и наружные препараты.