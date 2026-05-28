Отёки, тошнота и следы от кнута: Россиянка чудом выжила после атаки кубомедузы в Таиланде

На Пхукете российскую туристку ужалила кубомедуза — один из самых опасных обитателей океана: её конечности мгновенно распухли, а на коже проступила сыпь, напоминающая рубцы после хлёстких ударов. Историей спасения пациентки поделились специалисты НИИ скорой помощи имени Склифосовского в своём телеграм-канале.

Врачи Склифа вылечили россиянку после ожога кубомедузой в Таиланде. Фото © Telegram / Склиф

На пляже очевидцы правильно и без промедления оказали пострадавшей первую помощь: промыли раны уксусом, удалили остатки щупалец, не дотрагиваясь до них голыми руками, и сразу вызвали скорую. В больнице Таиланда её состояние привели в норму, но все опасные проявления остались. Когда женщина вернулась в Красноярск, самочувствие ухудшилось — её донимали рвота, сильный зуд, болевые ощущения и нарастающая припухлость.

Она поехала в московский НИИ скорой помощи, надеясь, что местные доктора смогут её спасти. Назначенный токсикологами курс лечения состоял из антибиотиков, капельниц с противоаллергенными средствами, препаратов для ускорения микроциркуляции крови и наружных медикаментов от припухлостей.

Признаки, представлявшие угрозу для самочувствия, исчезли окончательно. Женщину отпустили домой, где она продолжает восстановление по предписаниям, выданным институтом.

Ранее отдыхающих предупредили, что в ряде популярных курортных зон можно столкнуться с косяками опасных медуз. Такие встречи вероятны у побережья Индии, в Египте, Индонезии, а также у берегов Сицилии. Примечательно, что в Индии период активности медуз длится с декабря по май, а в Египте — с середины марта до начала мая. В Индонезии их чаще замечают с июля по сентябрь, а у Сицилии — в сильно прогретую воду. При получении ожога рекомендуется принять антигистаминное средство и при необходимости обратиться к врачу. Подобные случаи нередки и в Чёрном море.