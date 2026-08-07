Россиянка впала в кому на Пхукете, но больница не отпускает её до оплаты лечения

Мать двоих детей из Москвы впала в кому на тайском курорте Пхукет. Причиной стала сильная жара — температура воздуха достигала +33–35 градусов. У женщины случился микроинсульт. Страховки у неё не было, а врачи диагностировали сложную патологию мозга и потребовали оплаты операции.

Первоначальная стоимость вмешательства оценивалась в 5 миллионов рублей. Через генконсульство удалось внести депозит в 700 тысяч. Однако в ходе операции нейрохирурги выявили более серьёзную проблему — лечение может обойтись в 10–30 миллионов рублей.

Тайские врачи не дают разрешение на вылет в Россию, где операцию могли бы провести бесплатно. Дома у женщины остались двое детей 6 и 12 лет с бывшим мужем. Волонтёры объявили сбор средств — на данный момент удалось собрать почти 2 миллиона рублей, пишет Mash.

Ранее Life.ru сообщал, что на побережье турецкого Кемера во время парашютного полёта пострадали двое туристов. Причиной происшествия стал трос, зацепившийся за столб. Инцидент произошёл вечером 5 августа у пляжа отеля Queen's Park. После зацепления отдыхающие сорвались и рухнули с высоты около 50 метров.