При лечении гриппа не стоит самостоятельно принимать анальгин и аспирин из-за риска серьёзных осложнений. Об этом предупредила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Здоровье» на Первом канале.

Особенно резко специалист высказалась об анальгине. По словам Малышевой, от его применения во многих странах отказались ещё в прошлом веке из-за опасного воздействия на систему кроветворения.

«Худший препарат, с 70-х годов запрещён везде, лучше не принимать, потому что анальгин приводит, фактически, к уничтожению вашей крови», — заявила телеведущая.

Речь идёт о риске агранулоцитоза — тяжёлого осложнения, при котором резко сокращается число определённых защитных клеток крови. Это может привести к развитию опасных инфекций.

Ещё один препарат, от которого Малышева предостерегла при гриппе, — аспирин. Его применение у детей при вирусных заболеваниях связано с риском синдрома Рея, сопровождающегося поражением печени и головного мозга. У взрослых аспирин способен повреждать слизистую желудка, провоцировать язвы и желудочно-кишечные кровотечения.

В качестве альтернативы для снижения температуры врач назвала парацетамол и ибупрофен. Однако даже эти безрецептурные препараты имеют противопоказания и требуют соблюдения дозировки. Малышева также рекомендовала обращаться к специалисту при появлении симптомов гриппа или ОРВИ.