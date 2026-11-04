Удар по крови, печени и желудку: Россиянам назвали два опасных лекарства при гриппе
Малышева предупредила об опасности анальгина и аспирина при гриппе
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При лечении гриппа не стоит самостоятельно принимать анальгин и аспирин из-за риска серьёзных осложнений. Об этом предупредила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Здоровье» на Первом канале.
Особенно резко специалист высказалась об анальгине. По словам Малышевой, от его применения во многих странах отказались ещё в прошлом веке из-за опасного воздействия на систему кроветворения.
«Худший препарат, с 70-х годов запрещён везде, лучше не принимать, потому что анальгин приводит, фактически, к уничтожению вашей крови», — заявила телеведущая.
Речь идёт о риске агранулоцитоза — тяжёлого осложнения, при котором резко сокращается число определённых защитных клеток крови. Это может привести к развитию опасных инфекций.
Ещё один препарат, от которого Малышева предостерегла при гриппе, — аспирин. Его применение у детей при вирусных заболеваниях связано с риском синдрома Рея, сопровождающегося поражением печени и головного мозга. У взрослых аспирин способен повреждать слизистую желудка, провоцировать язвы и желудочно-кишечные кровотечения.
В качестве альтернативы для снижения температуры врач назвала парацетамол и ибупрофен. Однако даже эти безрецептурные препараты имеют противопоказания и требуют соблюдения дозировки. Малышева также рекомендовала обращаться к специалисту при появлении симптомов гриппа или ОРВИ.
Ранее Life.ru рассказывал, как отличить грипп от обычной ОРВИ. Вирусолог Елена Малинникова объяснила, что грипп часто начинается с резкого повышения температуры до 39 градусов, сильной головной боли, ломоты в мышцах и суставах. При этом насморк, кашель и боль в горле могут появиться лишь спустя несколько дней. Специалист предупредила, что неправильное лечение грозит серьёзными осложнениями, и призвала обращаться за медицинской помощью при появлении характерных симптомов.