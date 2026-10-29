Заразен или нет? Разбираем 7 мифов о псориазе, из-за которых люди стесняются лечиться

29 октября во всём мире отмечают День борьбы с псориазом, его проводят с 2004 года. Болезнь известна с древних времён, но до сих пор остаётся одной из самых стигматизированных. Люди с красными шелушащимися пятнами ловят на себе брезгливые взгляды в бассейне, в транспорте и даже на работе. Многие годами прячут кожу под длинными рукавами, стесняются идти к врачу и лечатся советами из Интернета. Мы разобрали главные мифы о псориазе, которые мешают больным жить спокойно.

Миф первый: псориаз передаётся через прикосновение

Заразен ли псориаз: главный миф о болезни. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Это самое живучее заблуждение, и оно не имеет ничего общего с правдой. Псориаз — не инфекция: его вызывают не бактерии, не вирусы и не грибок. Болезнь возникает из-за сбоев внутри организма, поэтому заразиться ею нельзя ни при рукопожатии, ни в бассейне, ни в спортзале, ни через общую посуду или полотенце. Шелушащиеся бляшки никому, кроме их владельца, не вредят. Человек с псориазом может спокойно работать, ходить в гости и обнимать близких.

Миф второй: болеют только взрослые

Псориаз у детей и взрослых. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Чаще всего псориаз действительно впервые проявляется у людей старше тридцати. Но болезнь не выбирает возраст: она встречается и у детей, и даже у младенцев. У малышей пятна нередко появляются на коже под подгузником, и родители принимают их за обычное раздражение или диатез. Если сыпь не проходит, малыша стоит показать врачу. Внимательность родителям нужна и с другими болезнями: Life.ru рассказывал, что важно знать о полиомиелите, который годами считали побеждённым.

Миф третий: это болезнь неряшливых людей

Псориаз и гигиена: почему это миф. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ещё одно обидное заблуждение связывает псориаз с плохой гигиеной или асоциальным образом жизни. На деле болезнь встречается повсюду: у мужчин и женщин, у жителей городов и деревень, у бедных и обеспеченных. Мыло и мочалка здесь ни при чём, и никакое мытьё болезнь не смоет. Псориаз чаще всего появляется на локтях, коленях, туловище, ягодицах и волосистой части головы, то есть там, где его трудно объяснить грязью.

Миф четвёртый: нервы здесь ни при чём

Стресс и другие причины обострения псориаза. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В основе псориаза лежат сбои в работе иммунной, эндокринной и нервной систем. Обострение часто запускают внешние причины: стресс, инфекции, алкоголь и приём некоторых лекарств. Поэтому человеку с псориазом полезно следить не только за кожей, но и за своим состоянием в целом. Затяжное напряжение копится незаметно. Life.ru объяснял, почему иногда привычные мелочи вдруг начинают бесить и как понять, что запас терпения на исходе.

Миф пятый: у родителей был псориаз, значит, будет и у детей

Передаётся ли псориаз по наследству. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Наследственность действительно повышает риск, но приговором не становится. Ребёнок получает от родителей не саму болезнь, а гены, которые делают её появление более вероятным. Даже если псориаз есть у обоих родителей, это не значит, что он обязательно проявится у сына или дочери. У многих людей с такой предрасположенностью болезнь не возникает за всю жизнь. Поэтому заранее хоронить здоровье будущих детей из-за семейной истории точно не стоит.

Миф шестой: страдает только кожа

Псориаз поражает не только кожу. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Псориаз считают системным заболеванием. Покраснение и шелушение остаются самыми заметными симптомами, но болезнь может затрагивать и другие органы. Она способна поражать суставы и приводить к псориатическому артриту, а ещё связана с другими аутоиммунными болезнями и проблемами сердца и сосудов. Без наблюдения у врача дело может дойти до инвалидности. Именно поэтому «просто пятна на локтях» не стоит прятать под рукавами годами, надеясь, что всё пройдёт само.

Миф седьмой: лечиться бесполезно

Лечение псориаза у дерматолога. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Псориаз пока нельзя вылечить навсегда, но это не повод опускать руки. Болезнь хорошо поддаётся контролю, и правильное лечение позволяет надолго избавиться от обострений. Подбирать его должен дерматолог: ни диета, ни травы, ни психотерапия сами по себе псориаз не победят. Самолечение врачи называют главной ошибкой. Если лечение включает рецептурные препараты, в поездку их лучше брать с документами: Life.ru рассказывал, какие лекарства могут вызвать вопросы на таможне.

Псориаз нельзя подхватить, но можно запустить, без лечения болезнь может прогрессировать, и именно стыд мешает людям вовремя прийти к врачу. Чем меньше мифов вокруг болезни, тем спокойнее живут те, кто с ней столкнулся. Если близкий человек прячет руки, лучше не отводить взгляд, а поддержать и посоветовать хорошего дерматолога. А тем, кто чутко реагирует на смену погоды, пригодится прогноз: Life.ru рассказывал, когда в конце октября ждать новой волны магнитных возмущений.