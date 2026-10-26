Магнитные бури 26–28 октября: Новая корональная дыра всревожила учёных. Каким будет конец месяца? Оглавление Что происходит на Солнце 26 октября 2026 года Прогноз магнитных бурь на 26, 27 и 28 октября 2026 года Когда ждать новых возмущений Солнечный ветер может снова потревожить Землю: учёные заметили корональную дыру и предупредили о новой волне возмущений. Когда она доберётся до планеты и будет ли магнитная буря 26, 27 или 28 октября? Life.ru проверил последние расчёты и графики ИКИ РАН. Магнитные бури 26–28 октября: На Солнце исчезли пятна, но появилась другая причина для тревоги. Что ждёт Землю? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На прошлой неделе солнечный ветер уже вызывал геомагнитные возмущения. Теперь учёные ждут следующий поток, а его воздействие ещё предстоит уточнить. Станет ли он причиной магнитной бури в Москве и есть ли повод готовиться к геошторму в ближайшие дни? Проверяем, что изменилось на Солнце и что показывают графики ИКИ РАН на начало последней недели октября.

Что происходит на Солнце 26 октября 2026 года

Вспышки на Солнце: принесут ли магнитные бури сегодня или завтра? График © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Сильных вспышек пока нет. По данным на 10:24 мск 26 октября, лаборатория зарегистрировала три события класса C. Две вспышки C1.5 достигли максимума в 04:34 и 08:44 мск, а максимум вспышки C1.2 пришёлся на 06:55. Событий классов M и X в утренней сводке нет.

В сообщении от 26 октября учёные ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отмечают, что новые активные области слабы и даже не содержат пятен. Возможные перемены связаны с корональной дырой у солнечного экватора. Примерно с 28 октября Земля может войти в зону её влияния, а новую волну возмущений специалисты ожидают в четверг и пятницу, 29–30 октября. Скорость солнечного ветра может вырасти до 600 км/с, примерно на 50% относительно обычной. При этом вероятность магнитной бури учёные пока оценивают как невысокую. В сводке они уточнили: «Точного математического прогноза пока нет. Он появится завтра-послезавтра».

Прогноз магнитных бурь на 26, 27 и 28 октября 2026 года

Официальный график вероятности магнитной бури от ИКИ РАН на 26, 27, 28 октября 2026 года. © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Будет ли магнитная буря сегодня, 26 октября? В понедельник все столбцы на графике остаются зелёными. Самое высокое значение, Kp 2, приходится на начало суток. С 09:00 до 21:00 мск индекс будет держаться около Kp 1,3, а в последние три часа дня поднимется примерно до Kp 1,7. До порога начала магнитной бури G1, который соответствует Kp 5, этим значениям далеко. Вероятность магнитной бури 26 октября составляет 7%. На спокойную магнитосферу приходится 63%, на возбуждённую 30%. Заметного усиления активности к вечеру график не показывает.

Будет ли магнитная буря в Москве 27 октября? Во вторник Kp будет колебаться примерно от 1,3 до 1,7. С полуночи до 06:00 мск ожидается около 1,7, затем с 06:00 до 21:00 примерно Kp 1,3. Поздним вечером показатель вернётся к 1,7. Ни жёлтых, ни красных столбцов на этот день нет. Вероятность магнитной бури 27 октября снизится до 3%. Спокойному состоянию магнитосферы отводится 87%, возбуждённому 10%. По текущим данным учёных ИКИ РАН вторник пройдёт без заметных геомагнитных возмущений.

Прогноз магнитных бурь на 26, 27 и 28 октября 2026 года. График © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Будет ли магнитная буря 28 октября? В среду основной график ИКИ РАН тоже остаётся зелёным. Kp около 1,7 ожидается с 00:00 до 03:00, с 09:00 до 12:00 и с 21:00 до полуночи по Москве. В остальные интервалы показатель составит примерно 1,3. Таким образом, трёхчасовой прогноз пока не показывает усиления, которое могло бы приблизить магнитосферу к порогу магнитной бури. Вероятности на 28 октября такие же, как на вторник: 3% для магнитной бури, 10% для возбуждённого состояния и 87% для спокойного. Начало возможного влияния корональной дыры в среду ещё не означает, что магнитная буря начнётся в тот же день.

Когда ждать новых возмущений

На 26–28 октября магнитные бури по текущим графикам ИКИ РАН не прогнозируются. Внимание стоит переключить на конец недели: предварительно новую волну возмущений учёные ожидают 29–30 октября. Ближе к этим датам появятся уточнённые расчёты. Пока оснований обещать сильную магнитную бурю нет.

Пока учёные уточняют прогноз магнитных бурь, в Якутии уже ударили первые за сезон морозы ниже −30 градусов: в ночь на 26 октября температура в Хабардино опустилась до −33,1 градуса. В Москве осень пока задержится. По предварительному прогнозу синоптика Александра Голубева, устойчивые холода могут прийти в столицу лишь к концу ноября, хотя отдельные ночные заморозки возможны и раньше.

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Авторы Карина Морозова