В Якутии впервые за сезон ударили морозы ниже −30 градусов

В России впервые с начала нынешнего холодного сезона температура воздуха опустилась ниже −30 градусов. В ночь на 26 октября на метеостанции Хабардино в Мирнинском районе Якутии зафиксировали −33,1 градуса. При этом в европейской части страны до настоящих зимних холодов ещё далеко. Об этом сообщил в своём телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В центре Европейской России осень пока с успехом противостоит зиме», — обратил внимание синоптик.

Так, в Москве минувшей ночью температура осталась положительной. На главной городской метеостанции ВДНХ воздух остыл лишь до +3,6 градуса. Это примерно на два градуса выше климатической нормы для конца октября.

В разных районах столицы показатели заметно отличались. В Бутове термометры показали +2,5 градуса, в Строгине — +6,1, а в Михайловском, расположенном в Новой Москве, температура приблизилась к нулю и составила +0,3 градуса.

Зато на юге Подмосковья без заморозков не обошлось. Холоднее всего было в Серебряных Прудах, где температура упала до −1,8 градуса. В Электростали зафиксировали −0,7, в Коломне — −0,4 градуса, а на метеостанции Приокско-Террасного заповедника — ровно ноль. По словам Леуса, для последней декады октября такие показатели уже привычны.

Ранее Life.ru рассказывал, что снег к середине октября выпал на большей части азиатской территории России и на Урале. При этом в Гидрометцентре предупреждали: сформировавшийся снежный покров ещё может растаять при потеплении, поэтому считать наступление зимы повсеместным пока рано.

Накануне Life.ru также сообщал о прогнозе на ночь 26 октября в Москве. Тогда синоптики допускали, что она станет одной из самых холодных с начала осени, и ожидали понижения температуры до +1…+3 градусов.