Ночь на 26 октября может стать одной из самых холодных в Москве за осень

Москва может пережить одну из самых холодных ночей нынешней осени. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в ночь на 26 октября воздух в столице остынет до +1…+3 градусов. В некоторых районах Подмосковья температура может опуститься ниже нуля, передаёт ТАСС.

В Московской области синоптики ожидают от −1 до +4 градусов. При этом похолодание не будет сопровождаться осадками: небо над столичным регионом останется преимущественно ясным.

Пока наиболее низкую температуру этой осени в Москве зафиксировали 20 октября. Тогда термометры на метеостанции ВДНХ показали −0,1 градуса. Следующей по степени похолодания стала ночь на 21 октября, когда воздух остыл до +0,9 градуса.

Ещё три ночи, вошедшие в число самых холодных, пришлись на 4, 22 и 2 октября. В эти даты температура на ВДНХ составляла +2, +2,2 и +3,2 градуса соответственно. Такие результаты следуют из подсчётов ТАСС на основе данных Гидрометцентра.

С наступлением понедельника холод отступит. Днём 26 октября в Москве ожидается +11…+13 градусов, а в Подмосковье — до +14. Небо частично затянут облака, однако дождей синоптики не прогнозируют.