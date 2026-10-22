Москвичей предупредили о последних тёплых выходных года с температурой до +13 °C

Предстоящие выходные 24–25 октября могут стать последними по-настоящему тёплыми в Москве в этом году. Столбики термометров поднимутся до +13 градусов, однако уже к концу следующей недели погода начнёт заметно меняться. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Необычное для конца октября тепло в Центральной России сохраняется благодаря мощному малоподвижному антициклону. Он обеспечивает преимущественно сухую погоду, а температура воздуха превышает климатическую норму на 4–7 градусов. Повышенное атмосферное давление, по прогнозам специалистов, продержится примерно до 27–28 октября.

В субботу, 24 октября, в Москве ожидается от +11 до +13 градусов, в воскресенье — от +8 до +13. Существенных осадков не прогнозируется. Такая погода позволит москвичам провести последние октябрьские выходные без дождей и заметного похолодания.

Однако уже с 26–27 октября погодная ситуация начнёт меняться на северо-западе страны. До Москвы ухудшение условий доберётся ориентировочно к четвергу или пятнице следующей недели. На рубеже октября и ноября дневная температура может опуститься примерно до +4 градусов, приблизившись к климатической норме.

При этом скорого наступления настоящей зимы синоптики не ожидают. В Гидрометцентре России сообщили, что метеорологическая зима в Московском регионе должна начаться в привычные сроки — в 20-х числах ноября. Речь идёт об устойчивом переходе среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений.

Таким образом, несмотря на предстоящее похолодание, до начала климатической зимы у столицы остаётся около месяца. Впрочем, долгосрочные прогнозы могут уточняться по мере изменения атмосферных процессов.

Ранее Life.ru рассказывал, что первый снег в Москве может выпасть позднее обычного. Синоптик Михаил Леус напомнил, что в XXI веке первые снежинки в столице в среднем появляются 18 октября, а временный снежный покров формируется около 3 ноября. В этом году оба события могут произойти с опозданием.