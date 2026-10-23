Гипертоникам напомнили о режиме сна и приёме лекарств на фоне магнитных бурь
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На фоне сообщений о геомагнитных колебаниях людям с гипертонией важно помнить о полноценном сне, умеренных нагрузках и назначенных лекарствах, предупредил «Царьград».
Эксперт рекомендовали временно отказаться от интенсивных тренировок, уменьшить эмоциональное напряжение, ограничить алкоголь и крепкий кофе. Препараты, которые человек принимает регулярно, лучше держать под рукой.
Кроме того, специалисты предупредили о риске сгущения крови из-за солнечной активности. При этом может возрасти вероятность нарушений сердечного ритма, скачков артериального давления и головных болей.
Ранее кардиолог в беседе с Life.ru объяснил, что кофеин может временно повышать давление, причём выраженность реакции индивидуальна. Специалист посоветовал не злоупотреблять напитком и отказаться от сочетания кофе с курением.