Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 октября, 18:05

Гипертоникам напомнили о режиме сна и приёме лекарств на фоне магнитных бурь

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

На фоне сообщений о геомагнитных колебаниях людям с гипертонией важно помнить о полноценном сне, умеренных нагрузках и назначенных лекарствах, предупредил «Царьград».

Эксперт рекомендовали временно отказаться от интенсивных тренировок, уменьшить эмоциональное напряжение, ограничить алкоголь и крепкий кофе. Препараты, которые человек принимает регулярно, лучше держать под рукой.

Кроме того, специалисты предупредили о риске сгущения крови из-за солнечной активности. При этом может возрасти вероятность нарушений сердечного ритма, скачков артериального давления и головных болей.

«Не героизм, а системный сбой»: Как ежедневные переработки разрушают здоровье
«Не героизм, а системный сбой»: Как ежедневные переработки разрушают здоровье

Ранее кардиолог в беседе с Life.ru объяснил, что кофеин может временно повышать давление, причём выраженность реакции индивидуальна. Специалист посоветовал не злоупотреблять напитком и отказаться от сочетания кофе с курением.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Погода
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar