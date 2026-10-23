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Опубликовано 23 октября, 09:59

«Не героизм, а системный сбой»: Как ежедневные переработки разрушают здоровье

Психолог Наумова: Постоянные переработки ведут к выгоранию и бьют по здоровью

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ежедневные задержки на работе могут обернуться выгоранием и ухудшением здоровья, предупредила психолог Любовь Наумова. По её словам, особенно тревожна ситуация, когда к длинному рабочему дню добавляются занятые выходные и мысли о делах даже перед сном или в отпуске.

Ощущение продуктивности по вечерам специалист назвала обманчивым: человек стремится довести задачи до идеала, хотя мозг уже истощён. В результате время, которое должно уходить на восстановление, вновь занимает работа.

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«Именно поэтому вечерние задержки — это не героизм, а системный сбой, прямая дорога к выгоранию, снижению эмпатии, нарушению ментального и физического здоровья», — подчеркнула собеседница «Радио 1».

Среди возможных последствий переутомления эксперт выделила тревожные расстройства, депрессию, хроническую бессонницу и головные боли. Она также предупредила, что работа на износ способна провоцировать и обострять заболевания.

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Ранее в России предложили ввести оплачиваемые дни психического здоровья для работников. Официально трудоустроенным гражданам предлагают предоставлять два-три таких дня в год для профилактики эмоционального выгорания.

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Борис Эльфанд
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